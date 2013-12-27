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الكورة مش مع عفيفي - الزمالك والمصري.. سياسات الأهلي.. وإعلان الوفد

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الكورة مش مع عفيفي - الزمالك والمصري.. سياسات الأهلي.. وإعلان الوفد الكورة مش مع عفيفي - الزمالك والمصري.. سياسات الأهلي.. وإعلان الوفد

أخيرا عاد الزمالك ليكسر ملل مشجعيه، كيف شاهد مشجع الأبيض مباراته الأولى مع المصري البورسعيدي.. عنوان حلقة الكورة مش مع عفيفي.

بلوج زملكاوي".. هنا الكرة مش مع عفيفي، البرنامج الساخر الذي يكتبه ويقرأه بصوته أحمد عفيفي.

يقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

هذا البرنامج زملكاوي بحت.. اشتهر بذالك مع رأي كاتبه أحمد عفيفي.. يقدمه الموقع كأحد خدمات الفيديو الناجحة المميزة، والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

وهذه الحلقة، تتناول مباراة الزمالك الأولى في الدوري الممتاز بعين مشجع من أبناء القلعة البيضاء، وباسلوبه الساخر الذي يعد أحد الألوان المميزة لهذا البرنامج والذي يخرجه محمد مجدي.

شاهد الحلقة بالضغط على هذا الرابط..

لمتابعة عفيفي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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