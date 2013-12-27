"هوارة البلابيش" تنسحب من مجلس القبائل العربية

أعلنت صفحة الاتحاد العام لقبائل الهوارة انسحاب هوارة البلابيش من مجلس القبائل العربية، خلال بيان تم نشره على الصفحة.

وقال أحمد مختار عثمان، أبرز زعامات قبيلة البلابيش، فى بيان له للاتحاد العام لقبائل هوارة، إن قبيلة البلابيش قررت الانسحاب من المجلس الأعلى للقبائل العربية، وسحب ممثليها من المجلس، والذى يمثلها هو مع العميد عثمان عبد الشكور والعمدة محمد الديب ممثلى قبائل هوارة البلابيش بقنا وسوهاج قبيل اجتماع المجلس غدا بمدينة الغردقة.

وقال البيان، إن انسحاب ممثلى هوارة البلابيش جاء بعد ضغوط شبابهم على ممثليهم بعد استشعار زعامات البلابيش أن تمثيلهم فى المجلس لا يليق باسم قبيلتهم، خصوصا بعدما اكتشف وجود مصالح شخصية تصب فى صالح أسماء بعينها تتصدر المشهد، وهو ما ترفضه قبيلة البلابيش.

وقال النائب أحمد مختار عثمان، إنه اتخذ القرار بشكل نهائى وأن قبيلة البلابيش ستدعو خلال أيام لمؤتمر حاشد للتصويت بنعم للدستور ككيان مستقل لا يتبع أى قطاع وأن البلابيش وجهت الدعوة للاتحاد العام لقبائل هوارة للتوجيه بانسحاب جميع ممثليه من بطون قبيلة هوارة من هذا المجلس الذى يتصدره من لا يعبر عن قبائل عربية بل يعبر عن مصالح خاصة ضيقة وأن البلابيش والاتحاد العام لقبائل هوارة ينتظر حزمة من الانسحابات خلال الساعات القادمة.

من جانبه قال أسامة الهوارى مؤسس الاتحاد العام لقبائل هوارة، إنه سيتم خلال أيام إعلان تأسيس المجلس الأعلى لقبائل هوارة على مستوى جمهورية مصر العربية بالكامل، وأنه سيتم عقد مؤتمر ضخم لجمع كل رموز وشباب قبيلة هوارة بكافة ربوع مصر بالتنسيق مع كل رموزها.