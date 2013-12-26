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بيللجريني بعد الفوز على ليفربول: واجهنا أقوى فريق في إنجلترا

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بيللجريني بعد الفوز على ليفربول: واجهنا أقوى فريق في إنجلترا بيللجريني بعد الفوز على ليفربول: واجهنا أقوى فريق في إنجلترا

اعترف مانويل بيللجريني المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه واجه صعوبة كبيرة في تخطي عقبة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي.

وتغلب سيتي على ليفربول 2-1 في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد مساء الخميس.

وقال بيلليجريني في تصريحات عقب المباراة "واجهنا أقوى فريق في إنجلترا".

وتابع "لقد كانوا يتصدرون جدول المسابقة قبل المباراة، وخلال المباراة قدموا أداء قويا للغاية، ولكننا تفوقنا في النهاية".

وأكد المدير الفني التشيلي أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مازال فيه الكثير والكثير ولن يحسم مطلقا قبل الجولات النهائية.

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