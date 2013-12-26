سيميوني يتوج بجائزة (إفي) كأفضل مدرب في إسبانيا لعام 2013

مدريد، (إفي): توج الأرجنتيني دييجو سيميوني، بجائزة وكالة (إفي) لأفضل مدرب في إسبانيا لعام 2013 ، نظرا لما قدمه كمدرب لفريق أتلتيكو مدريد.

ونجح سيميوني خلال 2013 في قيادة أتلتيكو مدريد للعودة إلى بطولة دوري الأبطال الأوروبي مجددا كما تصدر المجموعة السابعة خلال دور المجموعات في هذه البطولة.

وفاز أتلتيكو هذا العام ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، كما يقدم الفريق أداء بارزا في الليجا جعله يحتل وصافة ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.

وكان سيميوني قد قاد أتلتيكو العام الماضي للفوز ببطولة دوري أوروبا لكرة القدم بجانب كأس السوبر الأوروبي.

وخلال 2013 ، قاد الأرجنتيني الفريق الإسباني في 56 لقاء رسميا، حقق الفوز في 36 مباراة منها وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مباريات فقط، وسجل لاعبوه 106 أهداف بينما لم يدخل مرماه سوى 37 هدفا فقط.

جدير بالذكر أن سيميوني كان قد حصل في 1996 على جائزة (إفي) كأفضل لاعب لاتيني في الدوري الإسباني نظرا لجهوده في صفوف أتلتيكو مدريد الذي توج معه ببطولتي الدوري والكأس المحليين.