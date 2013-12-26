«برهامى»: الإخوان أصبحوا أشبه بـ«الخوارج»

كتب : محمد كامل سعيد حجازى وحسين العمدة الخميس 26-12-2013 21:31

هاجم الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، تنظيم الإخوان الإرهابى، بعد ساعات من اختراق شباب التنظيم لموقعه «صوت السلف» ووضع «شارة رابعة» عليه، قبل أن ينجح مسئولو الموقع فى السيطرة عليه مرة أخرى، وقال: «الإخوان جروا وراءهم فى طريق الانتحار المنهجى عشرات الدعاة الذين تعلموا التكفير والتبديع والحكم بالنفاق، وبيع الدين وخيانة الله ورسوله، وأصبحوا يتكلمون بعبارات أشبه بالخوارج وطريقتهم». وأضاف فى تصريحات خاصة: «نسأل الله للإخوان الهداية حتى لا يستمروا فى مسلسل الانتحار المنهجى والسلوكى والخلقى والسياسى الذى يسيرون فيه ويخدعون آلاف الشباب بل والشيوخ والنساء فى الداخل والخارج الذى يردد ما يقولون من إفك وبهتان بلا بينات».

وتابع: ما حدث عند بيتى احتسبه عند الله، لأن ما نريده هو إعلاء كلمته ونصرة دينه، ومنع سفك دماء المسلمين، وحماية أعراضهم وأموالهم، وفوق ذلك حماية بلادهم بأسرها ومجتمعهم كله، وأما دفع الإخوان للنساء بهذه الطريقة؛ فهى تضحية بالأعراض، حتى يقعوا فى المحظور فى مواجهة الأمن؛ ليتكرر مسلسل المنصورة، ورابعة، والنهضة، وبنات 7 الصبح، وأكرر على إخوانى الالتزام بقول الله تعالى (ادْفَعْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ)».

وعن رفض المجتمع للإخوان، قال: «هذه مأساة مؤلمة سببها ما كان من خلل فى منهجهم، بعضه مستتر والآخر معلن، وأظهرت الأحداث حقائقه لمَن أراد أن يدركها، وإذا أضفتَ إلى ذلك ما كان يخططه الشيعة من غزو للبلاد؛ تصورت صورة مخيفة مذهلة».