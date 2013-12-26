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النجوم يودعون والد زميلتهم سراب في بودروم

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النجوم يودعون والد زميلتهم سراب في بودروم النجوم يودعون والد زميلتهم سراب في بودروم

حرص عدد كبير من نجوم تركيا على مساندة زميلتهم الممثلة أوزغو نامال الشهيرة بـ"سراب" في "سيدة المزرعة"، وبطلة المسلسل الجماهيري الناجح "الرحمة"، الذي يُعرض بنجاح منقطع النظير أسبوعياً في تركيا، خلال مصابها الأليم بوفاة والدها كوبيلاي نامال، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، إذ لازموها في مراسم دفنه، يوم السبت 21 ديسمبر، بعد صلاة الظهر، وأدّوا صلاة الجنازة على جثمانه في جامع شاكر، كما شهدوا دفنه وتوديعه في مقبرة العائلة، في مسقط رأسه ومكان إقامته في مدينة بودروم.

ومن بين الذين حضروا مراسم تشييع كوبيلاي نامال: حبيب أوزغو السابق بشار سافور الذي وقف إلى جانبها طوال الوقت، ومراد يلدريم (أمير) وزوجته بورتشن ترزي أوغلو(آزاد)، التي تؤدي دوراً رئيسياً إلى جانب نامال في "الرحمة"، وسلجوق يونتيم (عدنان بيك)، وأزرا أكين (أيلول)، وكيفانش كاسابالي (جميل)، وأوكان يالبيك (إبراهيم باشا)، وإبراهيم تشيليكول، شريكها ببطولة مسلسل "الرحمة" وأكتاي كاينجا .

 

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