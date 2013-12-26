وسام حنا في مسلسلين بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل شاب

بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل شاب، عن دوره في مسلسل "جذور"، يستعدّ الفنان وسام حنا لتصوير مسلسلين: الأول هو "عشق النساء" للكاتبة منى طايع، ومن إخراج فيليب أسمر، وهو عمل يعتمد على البطولة المشتركة، ويشارك فيه: ورد الخال، وباسل خياط، ونادين نجيم، وميس حمدان، وسيتم عرضه قريباً على شاشتي "lbc" اللبنانية، و"cbc" المصرية. أمّا العمل الثاني فهو "10 عبيد زغار" للمنتج مروان حداد، الذي يُتوقّع أن يُباشر تصويره خلال الفترة المقبلة.

وفي دردشة مع "سيدتي نت"، رفض وسام حنا الإفصاح عن الدور الذي سيؤديه في مسلسل "10 عبيد زغار"، خصوصاً أنه مسلسل قديم بالأبيض والأسود، وقد تمّ عرضه على شاشة تلفزيون لبنان في عام 1974، وأعاد كتابته طوني شمعون بطريقته الخاصّة. وقال حنا: "لا أريد أن أتحدّث عن دوري، لكي لا يُقارنني الناس بالممثل الذي لعب الدور قبلي. ولكنني أستطيع القول إنّه دور بطولة، ومهمّ جداً، بل هو من أهمّ الأدوار في المسلسل".

وعمّا إذا كانت المقارنة تخيفه، لأنّ كلّ الممثلين الذين شاركوا في النسخة الأولى من العمل لهم وزنهم وقيمتهم الفنية، أجاب وسام: "الإنسان هو الذي "يصنع وزنه وقيمته" في الحياة. وأنا الكلّ يحسب لي ألف حساب، منذ أن كنت ملك جمال لبنان. وهذا ليس غروراً، وليس بالضرورة أن يقدّر الناس اليوم قيمتي اليوم لمجرّد أنني أصبحت ممثلاً، بل إنّ هذا الأمر يمكن أن يتحقّق حتى لو كنت أعمل في مجال آخر، لأنّ الإنسان هو الذي "يصنع" قيمة لنفسه كما لاسمه".

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