نجوم مغاربة يدعمون سكينة بوخريص في ستار أكاديمي

في كلّ أسبوع، تطلّ سكينة بوخريص، طالبة ستار أكاديمي 9 المغربية، في البرايم الأسبوعي، بعرض راقص وصوت مميز، من دون أن يمنعها ذلك من الوقوع في فخّ "النوميني"، للمرة الثانية.

ومن أجل إنقاذ سكينة من الفشل المحدق، شنّ جمهورها حملة تصويت في المواقع الاجتماعية، مثل "فيس بوك" و"تويتر"، لضمان بقائها في داخل أسوار الأكاديميا ووصولها إلى النهائيات. واللافت أنّ نجوماً مغاربة سرعان ما انضموا إلى شباب الحملة، من بينهم سعد المجرد وطاهرة حماميش وكريمة غيت وعلي الرفاعي وسلمى رشيد ويسرا سعوف، بالإضافة إلى مدير أعمال زكي الشريف سمير المولى وسعد رمضان.

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