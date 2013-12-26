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طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على مناطق متفرقة فى قطاع غزة

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طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على مناطق متفرقة فى قطاع غزة طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على مناطق متفرقة فى قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى قبل قليل مجددا سلسلة غارات جوية فى مناطق مختلفة بقطاع غزة، مما أسفر عن إصابة فلسطينى بحسب حصيلة أولية.

وأفادت مصادر أمنية أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا خالية فى منطقة الشيخ رضوان نهاية شارع النفق بمدينة غزة، مما أدى إلى إصابة مواطن بجراح طفيفة وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبى للعلاج.

وأضافت أن غارة ثانية استهدفت موقع "بدر" التابع لكتائب القسام الجناح العسكرى لحماس قرب مستوطنة "نتساريم" المحررة بوسط قطاع غزة.. فيما استهدفت غارة أخرى شمال القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد شن يوم الثلاثاء الماضى سلسلة غارات جوية على مختلف مناطق قطاع غزة أسفرت عن استشهاد الطفلة حلا (4 سنوات) وإصابة عدد آخر وذلك ردا على مقتل جندى إسرائيلى برصاص قناص فلسطينى شرق غزة.

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مصر 365