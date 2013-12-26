أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خطف عمانيين فى البقاع وإصابة عنصرين من الجيش اللبنانى بطرابلس

Google+ Print
خطف عمانيين فى البقاع وإصابة عنصرين من الجيش اللبنانى بطرابلس خطف عمانيين فى البقاع وإصابة عنصرين من الجيش اللبنانى بطرابلس

اختطف مجهولون شخصين عمانيين فى محلة الكيال ببعلبك بالبقاع، فى شرق لبنان، وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية فى لبنان، مساء اليوم الخميس، أن خمسة مسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع سوداء من دون لوحات، اعترضوا سيارة قادمة مباشرة من مطار رفيق الحريرى الدولى، بيروت، وبداخلها شخصان يحملان الجنسية العمانية واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

على صعيد آخر، أصيب عنصران من الجيش اللبنانى وشخص مدنى إثر إلقاء مجهول لقنبلة يدوية فى منطقة الزاهرية بطرابلس بشمال لبنان.

وفى عكار بأقصى شمال لبنان، انفجرت قنبلة كان يلهو بها بعض الأولاد فى منزل ببلدة العبودية دون وقوع إصابات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365