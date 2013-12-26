خطف عمانيين فى البقاع وإصابة عنصرين من الجيش اللبنانى بطرابلس

اختطف مجهولون شخصين عمانيين فى محلة الكيال ببعلبك بالبقاع، فى شرق لبنان، وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية فى لبنان، مساء اليوم الخميس، أن خمسة مسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع سوداء من دون لوحات، اعترضوا سيارة قادمة مباشرة من مطار رفيق الحريرى الدولى، بيروت، وبداخلها شخصان يحملان الجنسية العمانية واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

على صعيد آخر، أصيب عنصران من الجيش اللبنانى وشخص مدنى إثر إلقاء مجهول لقنبلة يدوية فى منطقة الزاهرية بطرابلس بشمال لبنان.

وفى عكار بأقصى شمال لبنان، انفجرت قنبلة كان يلهو بها بعض الأولاد فى منزل ببلدة العبودية دون وقوع إصابات.

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