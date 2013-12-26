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بالصور| محافظ الفيوم يستقبل أسرة المجند شهيد "طبهار".. ويعدهم بتلبية احتياجاتهم

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بالصور| محافظ الفيوم يستقبل أسرة المجند شهيد "طبهار".. ويعدهم بتلبية احتياجاتهم بالصور| محافظ الفيوم يستقبل أسرة المجند شهيد "طبهار".. ويعدهم بتلبية احتياجاتهم

كتب : ميشيل عبدالله الخميس 26-12-2013 21:22

استقبل الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم اليوم، بمكتبه أسرة المجند الشهيد أحمد زيدان بسيوني، الذي راح ضحية الحادث الإرهابي الأليم بتفجير مديرية أمن الدقهلية، فجر الثلاثاء الماضي، نتيجة إصابته بإصابات خطيرة جراء الإنفجار.

قدم محافظ الفيوم لوالد ووالدة الشهيد، وأسرته أحر التعازي والمواساة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، ويلهمهم جميعا الصبر والسلوان، كما استمع المحافظ إلى احتياجات أهل الشهيد، معربا عن استعداد المحافظة لتلبية هذه الإحتياجات فوراً تكريما لروح المجند الشهيد، وإيمانا بحجم التضحية التي قدمها والمجندين أمثاله لخدمة وطننا العزيز.

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