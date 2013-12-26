مركز المعلومات: تراجع أسعار الذهب والعملات خلال نوفمبر الماضى

تراجعت أسعار الذهب خلال نوفمبر الماضى بنسبة 0.3%، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه كما انخفضت على أساس سنوى بنسبة 10%.

وأشار تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية - الصادر عن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء - إلى انخفاض سعر الجنيه الذهب خلال نوفمبر الماضى ليسجل 2106 جنيهات مقابل 2113 جنيها فى شهر أكتوبر السابق عليه، بينما سجل فى نوفمبر 2012 نحو 2341.4 جنيه.

وتراجع سعر الجرام عيار 21 خلال نوفمبر الماضى ليبلغ 263.4 جنيه مقابل 264.2 جنيه فى الشهر السابق عليه، بينما سجل فى نوفمبر 2012 نحو 292.7 جنيه.

وأظهر انخفاض سعر الجرام عيار 18 ليصل إلى 225.7 جنيه مقابل 226.4 جنيه، بينما سجل مقارنة بنفس الشهر من 2012 والذى بلغ فيه 250.9جنيه.

وفى سوق العملات، ثبت سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى خلال نوفمبر الماضى مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه حيث حقق 6.87 جنيه.. كما انخفض سعر يورو أمام الجنيه المصرى بنسبة 1.2% خلال نفس الفترة ليسجل9.27 جنيه مقابل 9.38 جنيه خلال الشهر السابق عليه.

كما تراجع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه فى نوفمبر الماضى بنسبة 0.2% ليصل إلى11.05جنيه، مقابل 11.07 جنيه فى أكتوبر الماضى.

وعلى أساس سنوى، ارتفعت أغلب العملات أمام الجنيه المصرى، فزاد سعر الدولار بنسبة 12.8% والجنيه الاسترلينى بنسبة 13.6 % كما زاد سعر صرف يورو أمام الجنيه بنسبة 18.5%.