ضبط صيدلانية بحوزتها 1100 قرص مخدر بقنا‎

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لجنوب الصعيد بقنا من ضبط صيدلانية وبحوزتها 1100 قرص مخدر بمدينة قنا .

كانت قد ورد معلومات إلى الرائد محمد الضبع وكيل الإدارة والرائد وسام الدين حسين ضابط بالإدارة عن قيام صيدلانيه ونجلها بالإتجار فى الأقراص المخدرة وجلب كمية لترويجها على عملاؤهم بقنا .

وبعد تقنين الإجراءات وعمل عدة أكمنة تم ضبط المتهمة وتدعى ”رعوس. ت. ع” 63 سنة صيدلانيه فيما تمكن نجلها ويدعى “ايمن. ع. ل” 38 سنة صيدلى أثناء إستقلالهما السيارة رقم 43498 ملاكى قتا وكان بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بلغت 1100 قرص تامول مخدر ، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات .