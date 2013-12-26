أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط صيدلانية بحوزتها 1100 قرص مخدر بقنا‎

Google+ Print
ضبط صيدلانية بحوزتها 1100 قرص مخدر بقنا‎ ضبط صيدلانية بحوزتها 1100 قرص مخدر بقنا‎

صورة ارشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لجنوب الصعيد بقنا من ضبط صيدلانية وبحوزتها 1100 قرص مخدر بمدينة قنا .

كانت قد ورد معلومات إلى الرائد محمد الضبع وكيل الإدارة والرائد وسام الدين حسين ضابط بالإدارة عن قيام صيدلانيه ونجلها بالإتجار فى الأقراص المخدرة وجلب كمية لترويجها على عملاؤهم بقنا .

وبعد تقنين الإجراءات وعمل عدة أكمنة تم ضبط المتهمة وتدعى   ”رعوس. ت. ع” 63 سنة صيدلانيه فيما تمكن نجلها ويدعى “ايمن. ع. ل” 38 سنة صيدلى أثناء إستقلالهما السيارة رقم   43498 ملاكى قتا وكان بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بلغت  1100 قرص  تامول مخدر ، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا