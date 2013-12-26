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“حورس” و”الطريق الجديد” ينظمان مؤتمر للتوعية بالدستور والمشاركة السياسية بسوهاج‎

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مؤتمر للتوعية بالدستور والمشاركة السياسية بسوهاج‎

مؤتمر للتوعية بالدستور والمشاركة السياسية بسوهاج‎

نظمت اليوم مؤسسة “الطريق الجديد” بالتعاون مع مؤسسة “حورس للتنمية والتدريب”، المؤتمر الختامي لمبادرة التوعية بالمشاركة السياسة بقاعة بطرخانه الكاثوليك بطهطا وذلك بحضور علاء عبد السميع أمين حز ب الدستور بسوهاج وبعض القيادات ورجال الدين المسلمين والمسيحيين.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الشباب المصري في المشاركة المجتمعية برعاية مؤسسة “حورس” وبتمويل من الصندوق العالمي لحقوق الانسان.

وفى بداية اللقاء ألقى علاء عبد السميع، أمين حزب الدستور كلمة موجزة عن الفترة المهمة من تاريخ المعاصر والتي يتزامن فيها مقترح دستورجديد في ظروف بالغة الصعوبة والأهمية فيجميع قضايا الدولة هذا الأمر يتطلب تبصير بقضايا الوطن والحث على الانتماء مع تحريرالفكر والعقل وتقوية أواصرالمحبة والتعاون بين جميع طوائف الشعب من خلال هذه اللقاءات والحوارات التي تتناول شرح مفصل لمواد الدستور وعرضه على الرأي العام وكذلك تضمن فقرة عن التوعية بمشروع دستور 2013 ولاقى المؤتمر اقبال كبيرمن المواطنين وفي النهاية تم توزيع شهادات التقدير للمتدربين المشاركين في المبادرة .

مؤتمر للتوعية بالدستور والمشاركة السياسية بسوهاج‎

مؤتمر للتوعية بالدستور والمشاركة السياسية بسوهاج‎

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤتمر للتوعية بالدستور والمشاركة السياسية بسوهاج‎

مؤتمر للتوعية بالدستور والمشاركة السياسية بسوهاج‎

 

 

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