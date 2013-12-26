وزير التربية والتعليم يفتتح مؤتمر لجنة البحث العلمي لطلاب المدارس

افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر مساء اليوم المؤتمر الأول للجنة البحث العلمي لطلاب مدارس مصر بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .

> حضر المؤتمر الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، و الدكتور محمد عمر مدير الصندوق وعدد كبير من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة العليا للبحث العلمي من الطلاب ، وعدد من طلاب وطالبات مدارس المتفوقين والمتفوقات للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر والمعادي.

> أكد أبو النصر أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالمتفوقين والموهوبين، وهو نفس الاهتمام الذي توليه لذوي الاحتياجات الخاصة، وأشار الى أن الاهتمام بتشجيع الموهوبين سيضع مصر على خريطة التعليم العالمية، لافتا الى وجود إحصائية تصنف مصر كواحدة من أكبر الدول التي تسجل بها اختراعات لطلاب التعليم قبل الجامعي .

> وأضاف وزير التعليم أنه يتم التفكير في الوقت الحالي في إنشاء مدرسة للمتفوقين بالشرقية، بالإضافة الى المدرسة التي سوف يتم إنشاؤها بالتعاون مع جامعة عين شمس في العبور .

> ومن جانبه ، أكد عصام حجي اننا لا نريد علما نفخر به وانما نريد علما نستنفع به، لافتا الى أن هذا هو الفرق بين الفترة الحالية والفترات الماضية .. مثنيا على أبحاث واختراعات الطلاب، واصفا إياهم بأنهم شباب لديه وعي بمشاكل بلده الحقيقية .

> وأشار حجي الى أن مشكلة نقص المياه من أكبر التحديات التي تواجهنا في الوقت الحالي، كاشفا عن أن هذه المشكلة من أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومن أسباب انتشار الأمراض، وطالب حجي الشعب المصري بالحفاظ على كل نقطة مياه .

> وأشار الطالب أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للبحث العلمي إلى أن اللجنة تم تشكيلها بهدف نشر ثقافة البحث العلمي بين الطلاب وتعريفهم بخطواته والارتقاء بمنظومته، وذلك بواقع طالب في كل مدرسة على مستوى الجمهورية..مؤكدا أن هدف اللجنة على المدى البعيد هو تدريب مليون طالب على خطوات البحث العلمي في خلال 5 سنوات .

> وأوضح عبد العزيز أن اللجنة تهدف الى أن تكون مؤسسة ذات ريادة دولية للبحث العلمي للتعليم ما قبل الجامعي، مشيرا الى أنها تتبع برامج علمية مدروسة لتحقيق رؤيتها.

> كما تفقد الدكتور محمود أبو النصر والدكتور عصام حجي معرض الأبحاث العلمية لحلول مشاكل الطاقة والمياه، وعرضت طالبات مدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا بالمعادي بعض الأبحاث الخاصة بالمياه ومن بينها إختراعات خاصة بتنقية وتحلية المياه للتغلب عل مشكلة نقصها ، حيث أثنى أبو النصر وحجي على الأبحاث المعروضة، وطالبا الطالبات بمواصلة الاجتهاد والابتكار والتفوق.

أ ش أ