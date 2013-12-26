اجتماع لـ"تمرد الصيادلة" مع حكمدار العاصمة لتأمين عمومية 28 ديسمبر

أكد الدكتور هانى سامح، المتحدث الرسمى لحركة "تمرد صيادلة" أن اللواء على الدمرداش حكمدار العاصمة اجتمع منذ قليل مع الحركة لبحث سبل تأمين الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها بعد غدٍ السبت بنقابة اتحاد الصناعات الغذائية لعزل النقيب والأمين العام المنتمين للإخوان.

وقال سامح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللقاء شمل الحديث عن الترتيبات الأمنية للجمعية العمومية الطارئة فى ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التى تعيشها البلاد.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى طلب النقابة العامة للصيادلة تأمين الجمعية الطارئة المقرر عقدها فى الرابعة عصر يوم 28 ديسمبر المقبل بعد انتهاء الجمعية العمومية التى دعت إليها حركة تمرد الصيادلة من عدمه، وتابع قائلاً: "اتضح عدم حصول مجلس النقابة على موافقات أمنية لتأمين الجمعية" .

حضر الاجتماع الدكتورة سعاد حمودة، نقيب صيادلة القليوبية، والدكتور أشرف مكاوى، عضو مجلس النقابة العامة، والدكتور هانى سامح، ومنسق حركة تمرد، والدكتور عمرو المغربى عضو الحركة.

>