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جهود مكثفة للوصول لمرتكبى حادث قنبلة "أتوبيس مدينة نصر"

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جهود مكثفة للوصول لمرتكبى حادث قنبلة "أتوبيس مدينة نصر" جهود مكثفة للوصول لمرتكبى حادث قنبلة "أتوبيس مدينة نصر"

يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيادة اللواء جمال عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير مباحث القاهرة، من جهودهم للوصول إلى مرتكبى حادث وضع عبوة ناسفة داخل أتوبيس نقل عام بمدينة نصر.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت، صباح اليوم الخميس، عن إبطال مفعول قنبلة بالجزيرة الوسطى بتقاطع شارعى يوسف عباس مع مصطفى النحاس بالقرب من المدينة الجامعة لطلبة جامعة الأزهر، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص فى الانفجار، ولم تذكر وقوع وفيات جراء الحادث.

وقالت «الداخلية» فى بيان، اليوم، إن قنبلة محلية الصنع انفجرت فى التاسعة صباحًا، بالجزيرة الوسطى بالقرب من المدينة الجامعية لطلاب الأزهر، وانتقلت قوات الحماية المدنية والمفرقعات لمكان الحادث وتم تطويق المنطقة وتمشيطها، وتم اكتشاف عبوة داخل إحدى لوحات الإعلانات الزجاجية بذات المنطقة مزودة بريموت كنترول للتفجير عن بعد، وتم التعامل معها ونجحت فى إبطال مفعولها.

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مصر 365