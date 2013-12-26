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تأجيل أول مؤتمر للرئيس الجديد لهيئة السكة الحديد

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تأجيل أول مؤتمر للرئيس الجديد لهيئة السكة الحديد تأجيل أول مؤتمر للرئيس الجديد لهيئة السكة الحديد

أكدت هيئة السكك الحديدية تأجيل المؤتمر الصحفى للمهندس سمير نوار، رئيس الهيئة الجديد، الذى كان مقررا عقده بعد غد السبت كأول مؤتمر له لعرض مشكلات السكة الحديد ورؤيته لعلاجها وتطوير وتحسين مستوى القطارات وعمليات الصيانة التى تجرى بالورش.

وقالت الهيئة فى بيانها الصادر مساء اليوم الخميس، إنه تقرر تأجيل مؤتمره الذى كان مقررا السبت، وأنه سيتم تحديد موعد آخر جديد من خلال التنسيق مع محمد عز، المنسق الإعلامى لوزارة النقل.

وأكدت مصادر بوزارة النقل لـ"اليوم السابع" أن عز تدخل وطلب من الهيئة إلغاء هذا المؤتمر، ناقلا عن الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل اعتراضه على إجرائه ورغبته فى أن تكون أى مؤتمرات مع الصحفيين من خلاله شخصيا وخلال الوزارة نفسها.

وأضافت المصادر أن الهيئة استجابت لما فعله عز رغم عدم إصدار الوزير أية تعليمات مشابهة بل إنه لا يعلم شيئا عما فعله عز من الأساس، لافتا إلى أن عز اعتاد نقل تعليمات مغلوطة عن الوزير، وأن غالبية قيادات الوزارة لا يستجيبون لما ينقله إليهم لعلمهم بأنها على غير الحقيقة.

وأوضحت المصادر أن الدميرى غير راض عن أداء الوزارة الإعلامى ووصلت له أكثر من شكوى عن تدنى وضعف أدائها، وأنه نقل إلى المقربين منه هذا الشعور وأنه يفكر فى الاستعانة بمستشار إعلامى من خارج الوزارة يكون لديه القدرة والخبرة فى تحسين أدائها الإعلامى.
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