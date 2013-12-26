الإفريقي التونسي يرغب في مانويل جوزيه

تونس /أ ش أ/ تلقى البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الاسبق للنادى الأهلي المصري عرضا للتدريب في احد الاندية التونسية من المرجح أن يكون الإفريقي.

وقال أحمد ناجي أحد أعضاء فريق عمل جوزيه ومدرب حراس مرمى العربي القطري فى تصريحات لموقع ستارافريكا أنه تلقى اتصالا من مسئولي احد الاندية التونسية.

وأضاف "طالب النادي بالتعاقد مع جوزيه، لتدريبه في المرحلة المقبلة مع ايضاح العرض المالي لجوزيه من اجل عرض الامر عليه".

وذكر بعض المراقبين للكرة التونسية، إنّ الأمر يتعلّق بالنادي الإفريقي التونسي الّذي يبحث على تعويض الهولندي أدري كوستر المنتظر إقالته بسبب ضعف النتائج خلال الموسم الحالى.

وكان جوزيه صنع انجازات لا تعد مع الأهلي، حيث تمكن من الفوز بأربع بطولات لدوري ابطال افريقيا والتأهل لكأس العالم للاندية لاربع مرات، بخلاف العديد من البطولات القارية والمحلية.