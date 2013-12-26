أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فريال يوسف:سعيدة بتكريمى بمونديال الاذاعة التليفزيون ومهرجان art

Google+ Print
فريال يوسف:سعيدة بتكريمى بمونديال الاذاعة التليفزيون ومهرجان art فريال يوسف:سعيدة بتكريمى بمونديال الاذاعة التليفزيون ومهرجان art

أعربت الفنانة التونسية فريال يوسف عن سعادتها بتكريمها أكثر من مرة باسبوع واحد.
> وتم تكريم فريال أمس الأربعاء فى ختام مونديال الأذاعة و التلفزيون برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس إتحاد المنتجين العرب، و سلمها جائزة الأبداع أحسن تمثيل لعام 2013 عن دورها فى مسلسل “نقطة ضعف” ، كما منحها درعآ تكريميآ تقديرا لها.
> وكانت فريال قد حصلت أيضآ يوم الأحد الماضى على جائزة التفوق فعن دورها فى مسلسل “نقطة ضعف” من مهرجان قنوات راديو و تلفزيون العرب

وكشفت فريال يوسف أنها أتفقت مع المنتج أحمد السبكى على تقديم فيلم من أنتاجه ، مؤكدة أنها تستعد لبطولة المسلسل الكوميدى ” يا أنا يا جدو ” أمام الفنان سامح حسين ومن تأليف فتحى الجندى ومن المقرر عرضه فى رمضان 2014 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه