فريال يوسف:سعيدة بتكريمى بمونديال الاذاعة التليفزيون ومهرجان art

أعربت الفنانة التونسية فريال يوسف عن سعادتها بتكريمها أكثر من مرة باسبوع واحد.

> وتم تكريم فريال أمس الأربعاء فى ختام مونديال الأذاعة و التلفزيون برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس إتحاد المنتجين العرب، و سلمها جائزة الأبداع أحسن تمثيل لعام 2013 عن دورها فى مسلسل “نقطة ضعف” ، كما منحها درعآ تكريميآ تقديرا لها.

> وكانت فريال قد حصلت أيضآ يوم الأحد الماضى على جائزة التفوق فعن دورها فى مسلسل “نقطة ضعف” من مهرجان قنوات شبكة راديو و تلفزيون العرب

وكشفت فريال يوسف أنها أتفقت مع المنتج أحمد السبكى على تقديم فيلم من أنتاجه ، مؤكدة أنها تستعد لبطولة المسلسل الكوميدى ” يا أنا يا جدو ” أمام الفنان سامح حسين ومن تأليف فتحى الجندى ومن المقرر عرضه فى رمضان 2014 .