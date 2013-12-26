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أستاذ علوم إستراتيجية بأكاديمية "ناصر": الحكومة قادرة على ردع إرهاب الإخوان

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أستاذ علوم إستراتيجية بأكاديمية "ناصر": الحكومة قادرة على ردع إرهاب الإخوان أستاذ علوم إستراتيجية بأكاديمية "ناصر": الحكومة قادرة على ردع إرهاب الإخوان

كتب : جهاد أحمد الخميس 26-12-2013 20:54

قال اللواء أحمد عبد الحليم أستاذ العلوم الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القرار الذي اتخذته أمس باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، سينتج عنه مجموعة من القوانين للقضاء على الإرهاب.

وأضاف عبد الحليم، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الحكومة قادرة على تنفيذ قرارتها بشأن ردع إرهاب الإخوان.

وأكد عبد الحليم أن للإخوان هدفين على أرض الواقع، الأول قصير المدى وهو إفشال الاستفتاء على الدستور، والثاني بعيد المدى وهو عودة الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته للحكم.

وأكد عبد الحليم أن كل العمليات الإرهابية التي تشهدها الآن رسالة واضحة لتحذير الناس من النزول للاستفتاء، بتأكيد استعدادهم قتل أي أحد، سواء كان طفلا أو رجلا أو سيدات في حال المشاركة.

وأشار عبد الحليم أن الاستفتاء على الدستور سيكون بداية النهاية لجماعة الإخوان.

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