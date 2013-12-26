مدير إدارة المفرقعات: جار تحليل المواد المستخدمة في تفجيري الدقهلية ومدينة نصر

اللواء جمال: لا صحة لمحاولة تفجير مديرية أمن كفر الشيخ.. والأمن طارد دراجة بخارية "أثارت الشكوك"

كتب : جهاد أحمد منذ 29 دقيقة

قال اللواء أحمد جمال مدير إدارة المفرقعات بوزارة الداخلية، إنه جار الآن تحليل المواد الخاصة المستخدمة في تفجيري الدقهلية ومدينة نصر للتعرف على مكوناتها، وأن الإدارة تسعى الآن لتوسيع دائرة الاشتباه واستخدام الكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات.

وأكد جمال، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أن قوات الأمن نجحت في إبطال مفعول قنبلة أخرى بمحيط الانفجار، التي كانت تستهدف إصابة ضباط وأفراد الأمن أثناء معاينة الانفجار.

وعن الأنباء التي ترددت حول محاولة فاشلة لتفجير مديرية أمن كفر الشيخ، قال جمال إنه لا صحة لذلك، فكل ما في الأمر هو وقوف شخص مجهول بدراجة بخارية أمام المديرية، وعندما حاول رجال الأمن إيقافه فر هاربا، لكن تم القبض عليه وتبين أنه لم يكن يسعى لأي تفجيرات.