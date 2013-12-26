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أبو عيطة: خطة حكومية لتشغيل المصانع المتوقفة بمليارات الجنيهات

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أبو عيطة: خطة حكومية لتشغيل المصانع المتوقفة بمليارات الجنيهات أبو عيطة: خطة حكومية لتشغيل المصانع المتوقفة بمليارات الجنيهات

كتب : محمد شريف منذ 24 دقيقة

أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، أن عمال المصانع المتوقفة يجب أن يعملوا وينتجوا، حتى يتم صرف الرواتب المتأخرة لهم من خلال عائد إنتاج عملهم، ولكي يحصلوا على الأرباح.

وقال الوزير، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد: "سياسات الحكومات السابقة نعاني منها حتى الآن، لأنها كانت تقوم على تقليل العمال الموجودين في المصانع، من أجل بيع المصنع وبيع الأرض المقام عليها".

وأشار أبو عيطة، إلى أنه يعمل على صرف شهر إضافي للعمال من خلال صندوق الطوارئ، لتعويضعهم عن تأخير الرواتب.

وتابع الوزير: "هناك خطة استثمارية من قبل الدولة لضخ أموال تقدر بمليارات الجنيهات، لتشغيل المصانع المتوقفة في المحلة".

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