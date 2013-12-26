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تغييرات فى الجايدلاينز الخاص بأدوية الوقاية من أمراض القلب

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تغييرات فى الجايدلاينز الخاص بأدوية الوقاية من أمراض القلب تغييرات فى الجايدلاينز الخاص بأدوية الوقاية من أمراض القلب

ارتفاع الكولسترول فى الدم من أخطر الإشارات والتى تعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب، ويقول الدكتور تامر شاهين (صيدلى)، إن هناك تغيرات جذرية طرأت على الجايدلانز القديمة، والتى كانت تعتبر أن الوصول بالعلاج لمستوى 70- 100 mg/dl، حسب الحالة، لتعتبرها نتيجة مقبولة.

وأضاف شاهين، أن الجايدلاينز الجديدة لا تعترف بمستويات معقولة للكوليسترول، حيث توسعت فى تحديد المرضى المستفيدين من الأدوية الـSTATINS (أتورستاتين، روزيوفاستاتين، فلوفاستاتين) لمحاولة الوقاية من الإصابة بأمراض القلب قبل حدوثها فعلا.

وأشار شاهين إلى الاعتماد حاليا على جرعات أعلى من هذه الأدوية للوصول لخفض كلى فى نسبة الكوليسترول الضار بنسب تتراوح بين 30% و50% حسب الحالة، وتحدد الجايدلاينز 4 أنواع من المرضى يجب أن توصف لهم الـSTSTINS بجرعات عالية وفورا، واشترطت الجايدلاينز أن يكون المريض قادر على تحمل تناول تلك الأدوية وعدم ظهور آثار جانبية وخاصة على العضلات.

وأضاف تامر، هذه الحالات الأولى مرضى قصور الشريان التاجى، وبالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من مستوى مرتفع جداً من الكوليسترول الضار (فوق 190mg/dl) والحالة الثالثة هى مرضى السكر من عمر 40- 75 سنة، ثم الأشخاص الطبيعيين ولديهم ارتفاع فى مستوى الكوليسترول عن 0mg/dl7، لمن تخطوا سن الأربعين، ولديهم قابلية للإصابة بأمراض القلب أو الشرايين خلال العشر السنوات التالية، ويتم تحديد تلك القابلية حسب السن والنوع والتدخين والمصابين بارتفاع الكوليسترول الإجمالى أو الضغط أو السكر.

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مصر 365