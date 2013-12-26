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بالصور..محافظ الوادي الجديد يتفقد حي المروة وطريق الخارجة باريس

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محافظ الوادي الجديد يتفقد حي المروة وطريق الخارجة باريس

انتقل اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد إلى منطقة حي المروة وطريق الخارجة باريس بالوادى الجديد لمتابعة أعمال سحب مياه الصرف الصحي وإعادة فتح الطريق أمام المارة والتى تسببت فى إغلاق طريق الخارجة باريس بالوادى الجديد حيث توقفت الحركة المرورية عى الطريق إضافة إلى غرق شوارع حي المروة بمدينة الخارجة.
> ويقول المهندس يحيى خيار نائب رئيس مركز الخارجة إن المشكلة هي قيام إدارة الصرف الزراعي بأعمال تطهير بالمصرف الزراعي أمام مجمع التمور بحي المروة بالخارجة ووجود انسداد في خط الصرف الصحي الواصل بالمصرف الزراعي ما أدي إلى حدوث انسداد في خطوط الصرفمما ادى الى غرق حي المروة وطريق الخارجة باريس بمياه الصرف الصحي.

وأكد أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة تقوم بسحب هذه المياه من خلال سيارات الكسح بمرفق الصرف الصحي لإعادة الحركة المرورية للطريق وفتح مداخل العمارات السكنية بحى المروة بالخارجة.

محافظ الوادي الجديد يتفقد حي المروة وطريق الخارجة باريس

محافظ الوادي الجديد يتفقد حي المروة وطريق الخارجة باريس

محافظ الوادي الجديد يتفقد حي المروة وطريق الخارجة باريس

محافظ الوادي الجديد يتفقد حي المروة وطريق الخارجة باريس

محافظ الوادي الجديد يتفقد حي المروة وطريق الخارجة باريس

محافظ الوادي الجديد يتفقد حي المروة وطريق الخارجة باريس

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