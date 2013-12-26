ياريس سيدان 2014.. تحدي تويوتا في السوق المصرية

كتب : ياسر شعبان الخميس 26-12-2013 19:57

تتحكم العديد من العوامل في قرار شراء السيارة، بعض الناس يبحث عن قوة الأداء، وبعضهم الآخر يبحث عن الشكل، وفئة ثالثة تهتم بالسعة الداخلية لتنقلات العائلة، ويركز آخرون على التوفير في استهلاك الوقود أو التكنولوجيا المتطورة، ولكن ماذا لو اجتمعت كل هذه المزايا في سيارة واحدة؟ بالتأكيد ستكون تلك السيارة الحصان الرابح في سباق السيارات بالسوق.

ياريس سيدان 2014 الجديدة كليا، صممتها تويوتا العالمية لتكتسح بها سوق السيارات السيدان في مصر، اعتمادا على الشعبية الكبيرة التي حققتها تلك السيارة اليابانية خلال الأعوام السابقة، ولكن قامت تويوتا بإعادة تصميم السيارة من الداخل والخارج، بما يقدم للعميل المصري مفهوما جديدا لمتعة القيادة وقوة الأداء والشكل الرائع، لتصبح ياريس 2014 حلما يتحقق على أرض الواقع.

عند تصميم ياريس الجديدة، كان في ذهن تويوتا دائما أنها سيارة تناسب الجميع، فهي سيارة شبابية عائلية واقتصادية بتصميم انسيابي رائع وقوة أداء تُحسد عليها، مع أطول عمر على الطريق، ما يجعلها مناسبة لكافة الاحتياجات، كما تتضمن السيارة العديد من المزايا التي من النادر أن تجتمع في سيارة واحدة.

أداء فائق لمحرك سعة 1300 سي سي

صممت تويوتا محرك ياريس الجديدة لتقديم أفضل أداء تحت أقسى ظروف التشغيل. فالمحرك من طراز DOHC 4 سلندر بسعة 1300 سي سي، بحيث يُعطي أداء فائقا مقارنة بأي سيارة في فئتها. تبلغ أقصى قدرة للمحرك 84 حصان/ 6000 دورة في الدقيقة، كما يبلغ عزم الدوران 121 نيوتن/متر لكل 4400 دورة. والسيارة لها موديلان بناقل حركة يدوي وآخر أوتوماتيك، أما نظام التعليق فيعمل بنظام ماكفرسون للتعليق الأمامي ونظام قضبان للتعليق الخلفي، لتكون ياريس 2014 من أكثر السيارات ثباتا واستقرارا على الطرق المصرية.

تصميم فريد من نوعه من الداخل والخارج

لقد طورت تويوتا العالمية شكل ياريس 2014 بشكل كبير، فالخطوط الخارجية للسيارة أصبحت أكثر انسيابية وسلاسة لمقاومة احتكاك الهواء، ومن ثم توفير استهلاك الوقود. ولا يخدم الجسم الخارجي الجديد الذي أصبح أكثر طولا من الموديلات السابقة أداء السيارة واستهلاك الوقود فقط، ولكنه يضفي عليها فخامة تجعل منها الأروع شكلا في فئتها، والأفضل أداء، بفضل التصميم الهندسي والجمالي المدروس. إن هذا التصميم المستقبلي سيترك أثره بكل تأكيد على كل من يراها، بحيث يرغب في رؤيتها أكثر من مرة ليتأكد أنها سيارة المستقبل التي يرغب في أن يجد مقودها بين يديه.

أما من الداخل، فقد أضافت تويوتا مزيدا من التعديلات على الصالون، ليصبح أكثر اتساعا ورحابة، كما زادت المساحات المخصصة للجلوس. تعمل جميع نوافذ السيارة بالكهرباء، مع وجود وسائد هوائية لقائد السيارة والركاب لمزيد من الأمان. يمكن أيضا غلق باب السيارة أوتوماتيكيا، مع توافر المفتاح الذكي في بعض الموديلات. أما النظام الصوتي فيمنحك أنقى صوت من خلال 4 - 6 سماعات عالية الجودة والنقاء، إضافة إلى تكييف الهواء الذي يعمل يدويا أو أوتوماتيكيا حسب الموديل.

إن اللمسات الجمالية للسيارة ياريس من الداخل تجعل منها تحفة فنية تتمنى اقتناءها، نظرا لما تعكسه من فخامة ورقة، لأن تويوتا ترى أن الجمال والجاذبية أصبح جزءا لا يتجزأ من تصميم أي سيارة، وليس مجرد كماليات فحسب، فجمال السيارة وشكلها من الداخل والخارج يعكس بكل تأكيد ذوق وإحساس من يقتنيها، وتأتي ياريس 2014 أيضا بمقاعد خلفية أكثر اتساعا وراحة.

أما عن مقدمة السيارة، فالمصابيح الأمامية الجديدة تبدو كإحدى القطع الفنية المنحوتة لتتناغم تماما مع جسم السيارة الخارجي، وتخلق تباينا رائعا مع الشبكة الأمامية السوداء. ليس هذا فقط، ولكن تم تزويد ياريس سيدان 2014 بشنطة أكبر تتسع لمزيد من الحقائب والأمتعة، لتقول ياريس الجديدة للسيارات من فئتها.. إنها قبلت التحدي، لتمثل بحق نموذجا جديدا يعكس فلسفة تويوتا في ابتكار سيارة تناسب الجميع.

الأمان يأتي دائما في المقدمة

يقلل نظام التعليق المتطور بالسيارة من الاهتزازات داخل الكابينة لأقصى درجة، إلى جانب الخامات المستخدمة في التصميم والتي تعمل هي الأخرى على امتصاص الأصوات والاهتزازات. ياريس 2014 مزودة بنظام الفرامل المانع للانغلاق ABS ونظام إضافي مساعد للفرامل ووسائد هوائية، بما يضمن الأمان المطلق لقائد السيارة والركاب حتى على أقصى الطرق وعورة وانزلاقا.

اختبارات قاسية لسيارة فائقة الأداء

خضعت السيارة ياريس لاختبارات قاسية لتحقيق أعلى معايير الأداء في أكثر الطرق وعورة وأعلى درجات الحرارة والسير لمسافات طويلة. تعمل ياريس لسنوات طويلة بكل كفاءة مع مراعاة مواعيد الصيانة الدورية في مراكزها المعتمدة. أما استهلاك ياريس للوقود فلا يقارن بغيرها من السيارات في فئتها، فهي اقتصادية وموفرة للغاية في استهلاك الوقود على المدى المتوسط والطويل.