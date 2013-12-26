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"تويوتا مصر" تنظم أول دورة كروية في الصالة المغطاة باستاد القاهرة

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"تويوتا مصر" تنظم أول دورة كروية في الصالة المغطاة باستاد القاهرة "تويوتا مصر" تنظم أول دورة كروية في الصالة المغطاة باستاد القاهرة
فريقا افنسيس ويارس يلتقيان في المبارة النهائية للدورة

كتب : ياسر شعبان منذ 59 دقيقة

نظمت تويوتا لأول مرة في تاريخها بالسوق المصرية دورة كروية مصغرة تحمل اسمها شارك فيها العاملون بالشركة، أقيمت الدورة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، وضمت 12 فريقا يتألف كل منها من 7 لاعبين، بإجمالي عدد لاعبين وصل إلى 84.

جدير بالذكر أن كل فريق من الفرق الاثنى عشر حمل اسم موديل من موديلات تويوتا الشهيرة. وإلى جانب المنافسات التي شهدتها الدورة، كان الهدف منها اختيار تويوتا مصر لأفضل فريق كروي يمثلها في البطولات الكروية المحلية والعالمية.

أقيمت الدورة على مدار 10 أيام، وتضمنت 20 مباراة أظهر العاملون خلالها مهاراتهم الكروية المتميزة في اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم. أقيمت المباراة النهائية بين فريق أفينسيس وفريق يارس، حيث حصل فريق أفينسيس على المركز الأول (الميدالية الذهبية). سادت الروح الرياضية مباريات الدورة، دون الاهتمام بشكل أساسي بالفوز بالبطولة، حيث كان الهدف الرئيسي تقوية روح الفريق ودعم العلاقات الإنسانية بين العاملين في شركة السيارات الكبرى.

وقال أحمد منصف الرئيس التنفيذي لتويوتا مصر "تسعى تويوتا مصر بشكل دائم لتوثيق العلاقات بين جميع العاملين بها، ومكافأتهم على ولائهم وإنجازاتهم التي تمكنوا من تحقيقها بالشركة. لقد شهدت الدورة منافسات كروية متميزة، كما كانت مناسبة متميزة كي يتعرف العاملون في كافة فروع الشركة على بعضهم بشكل أقرب".

وبهذه المناسبة، أقامت تويوتا مصر حفل ختام الدورة في سيزونز كانتري كلوب بالكيلو 18 طريق مصر- الإسكندرية، ووزع "منصف" الجوائز على الفريق الفائزة وشارك في يوم رياضي كامل مع العاملين.

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