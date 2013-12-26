الجالية اليمنية تنظم احتفالية بدار الأوبرا بحضور وزير الثقافة

تنظم الجالية اليمنية بدار الأوبرا مساء اليوم الخميس احتفالية ثقافية فنية على مسرح الهناجر، تحت عنوان "اليمن ومصر عبر التاريخ"، بحضور وزيرى الثقافة المصرى صابر عرب واليمنى عبد الله عوبل، والسفير اليمنى ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد الهيصمى.

ومن المقرر أن يحيى الحفل الفنان اليمنى محمد هجام، الذى سيغنى من كلماته قصيدة "سلامى إلى مصر من أرض لليمن"، والتى يهديها للجيش والشعب المصرى.

ويفتتح وزير الثقافة اليمنى معرض التراث والمشغولات اليمنية الذى تنظمه الجالية فى القاهرة.

من جانبه، قال خالد شيبة، ممثل الجالية اليمنية، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، إن علاقة الشعبين المصرى واليمنى تاريخية وممتدة عبر قرون طويلة وأن الفن والثقافة هما أهم الجسور التى تربط الشعبين.

وأضاف: "نعزى شهداء حادث المنصورة ونثمن قرار الحكومة المصرية بإعلان الجماعة تنظيماً إرهابياً، وهو الأمر الذى سينعكس على وضع الإخوان فى كل البلدان العربية"، وطالب شيبة الحكومة فى اليمن باتخاذ قرار مماثل تجاه حزب الإصلاح اليمنى "الإخوان المسلمين" ونحن كجالية نعلن أن الإخوان فى اليمن جماعة إرهابية.

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