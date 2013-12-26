"السياحة" تتلقى عروضا بـ2.5مليار جنيه.. وتطرح 30 فرصة استثمار سياحى

أعلن الجهاز التنفيذى بالهيئة العامة للتنمية السياحية، عن الانتهاء من إعداد برشور متكامل لعدد (30) فرصة للاستثمار السياحى فى القطاعات المختلفة لمناطق التنمية السياحية.

واتسمت منهجية الفرص المطروحة بالعديد من الطرق المستحدثة لم تشهدها كافة عمليات الطرح السابقة وذلك من خلال إدراج كافة البيانات والخرائط والحدود والأبعاد للمواقع المطروحة وتحديد المؤشرات الاستثمارية التقديرية والعناصر والمكونات المستهدفة بما يحقق الضمانة لجدوى التنفيذ وتنوع المنتج السياحى وإضافة وتطوير واكتمال القطاعات السياحية القائمة.

وقد أسفرت مجهودات وزير السياحة هشام زعزوع، فى عرض فرص الاستثمار المطروحة، وكذا الآليات التى اتخذتها الهيئة العامة للتنمية السياحية فى عرض وترويج الفرص المطروحة من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة وورش العمل والاجتماعات التنسيقية والتوضيحية، خلال الأسبوعين الماضيين عن تلقى خمسة عروض استثمارية مؤكدة من خمس شركات استثمار سياحى (عدد أربع شركات مصرية وشركة من إحدى الدول الخليجية).

واشتملت العروض المقدمة على كافة الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية والخبرات فى مجال الاستثمار بتكاليف استثمارية تقديرية (2,5 مليار جم) من خلال إقامة مشروعات متنوعة (وحدات سياحية، فنادق، مارينا، منتجعات استشفائية، وحدات إقامة) من خلال تنمية خمس مواقع ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة (عدد أربع قطع بمنطقة العيــن السحنة، عــدد 1 قطعــة بمنطقــة جنــوب مرسى علم) على مساحة إجمالية تقريبية (5,6 مليون م2)

كما اشتملت على تقدم العديد من شركات التنمية والاستثمار بطلبات على مواقع عديدة بالفرص الاستثمارية المطروحة، وجار قيامها باستيفاء دراستها الفنية والاقتصادية والمالية.

ومن المتوقع خلال المرحلة القريبة القادمة أن ترقى لمستوى العروض، وتشير جميع المؤشرات إلى زيادة ثقة مناخ الاستثمار السياحى المحلى والعربى فى إطار السياسات المطبقة فى المرحلة الحالية.

هذا وتقوم الهيئة العامة للتنمية السياحية بصفة دورية بتقييم العروض المقدمة والتى لاكتمال الدراسة الفنيــة والمالية والاقتصادية، ومن المتوقع تدفق العديد من العروض المختلفة والمتنوعة على الفرص الاستثمارية المطروحة خلال المرحلة القادمة.