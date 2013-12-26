وزارة البيئة توافق على مشروع الطاقة الخضراء لإنتاج الوقود الحيوى

منحت وزارة الدولة لشئون البيئة - من خلال الإدارة المركزية للتقييم التأثير البيئى - موافقتها على مشروع الطاقة الخضراء لإنتاج الوقود الحيوى ( تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج لب الورق، ومانع أكسدة، ومحسن للمنتجات المطاطية، وإضافات لصناعة الورق وإنتاج البوليمرات من ورد النيل) .. وذلك شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة إضافة إلى الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 .

وأوضحت المهندسة ناهد يوسف رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى أنه من ضمن الاشتراطات البيئية أن تقتصر المواد المستخدمة فى عملية التدوير على المخلفات الزراعية خاصة قش الأرز ومخلفات زراعة القطن والذرة ومصاصة القصب وورد النيل فقط كما ورد بالبيانات التكميلية وعدم استقبال القمامة أو المخلفات الطبية أو الصناعية أو الخطرة أو مخلفات الذبح أو الحيوانية، علاوة على أن يتم الالتزام بتصنيع البوليمر من ورد النيل كمشروع تجريبى فقط على أن يتم موافاة الجهاز بتقرير فنى تفصيلى بخطوات التصنيع قبل البدء فى الإنتاج الكمى والطرح بالأسواق.

وأضافت كما تشتمل الاشتراطات على ضرورة الاقتصار على استخدام الغاز الطبيعى أو السولار كوقود بالغلاية، وأن تتم عمليات الفرم والكبس والتعبئة للمخلفات الزراعية فى أماكن مغلقة، والالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء وملوثات الهواء داخل مكان العمل، إضافة إلى ضرورة الالتزام بخطة الإدارة البيئية المتضمنة خطة المراقبة البيئية وتوفير الأجهزة اللازمة للرصد والالتزام بالتخلص السليم من المخلفات الصلبة بتسليمها لمتعهد معتمد لإعادة تدويرها .