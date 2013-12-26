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محافظة القاهرة: 4آلاف وحدة سكنية لأهالى العشوائيات بالمقطم خلال عام

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محافظة القاهرة: 4آلاف وحدة سكنية لأهالى العشوائيات بالمقطم خلال عام محافظة القاهرة: 4آلاف وحدة سكنية لأهالى العشوائيات بالمقطم خلال عام

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه يتم إعداد مخطط عمرانى لمنطقة تبلغ مساحتها 40 فدانًا بالمقطم بمنطقة "الاسمارات" لإنشاء 100 عمارة سكنية تضم 4000 وحدة سكنية، يتم تخصيصها لأهالى عشوائيات منشأة ناصر بالدويقة على أن يتم الانتهاء منها خلال عام واحد فقط بعد استلام المواقع للعمل بها.

وشدد عبد التواب فى تصريحات لـــ "اليوم السابع"، أنه تم إسناد المشروع إلى 21 مقاول تابعين لشركات مقاولات كبرى لسرعة الانتهاء منه فى وقت قياسى، طبقًا للجداول الزمنية من خلال مناقصات محددة، موضحا أنه يتم حاليا عمل الخرائط المساحية ورفع إحداثيات الأرض ومصادر التغذية بالمياه، وتحديد مسارات وخطوط الصرف الصحى لتسهيل العمل، مع مراعاة إنشاء مجمع مدارس لمراحل التعليم المختلفة ومسطحات الخضراء وخدمات للمواطنين من نقاط شرطة ومطافئ وإسعاف وبريد وحضانة وأسوق نموذجية وغيرها.

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