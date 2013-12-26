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المجلس الأعلى للمراكز البحثية يقر نظام انتخاب القيادات

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المجلس الأعلى للمراكز البحثية يقر نظام انتخاب القيادات المجلس الأعلى للمراكز البحثية يقر نظام انتخاب القيادات

ناقش المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية اليوم خلال اجتماعه بحضور جميع رؤساء المراكز والمعاهد البحثية مشروع قرار طريقة اختيار القيادات البحثية وشروط ومعايير اختيار شغل الوظائف القيادية.

واتفق المجلس على أن يكون شغل الوظائف القيادية بالنسبة لمنصب رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية عن طريق الانتخاب الحر فى المراكز البحثية التى يقل عدد أعضاء هيئة البحوث القائمين فعليا بها عن ألف عضو، أما بالنسبة للمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التى يزيد عدد أعضاء هيئة البحوث القائمين فعليا بها على ألف عضو فيتم عن طريق الانتخاب بالمجمع الانتخابى، على أن يتم انتخاب المجمع الانتخابى ويتشكل من 10% من أعضاء هيئة البحوث القائمين بالعمل فعليا وقت تشكيل المجمع الانتخابى بكل شعبة أو معهد أو قسم مُناظر.

كما يشارك شباب الباحثين (مساعد باحث وباحث مساعد) فى انتخاب أعضاء المجمع الانتخابى على ألا تزيد أصواتهم الصحيحة على 10% من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة البحوث.

واتفق المجلس على تشكيل لجنة استشارية مكونة من أقدم ثلاثة رؤساء للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والمستشار القانونى للوزارة ورئيس نادى أعضاء هيئة البحوث على أن يكون دور اللجنة تقديم الاستشارات والتفسيرات فى كل ما يرد إليها من رؤساء المراكز والمعاهد البحثية بخصوص العملية الانتخابية واقتراح كل ما تراه من تعديلات طبقا لمقتضيات الواقع بالنسبة لشروط واجراءات انتخاب القيادات البحثية بمذكرة مسببة ودراسة ما يحال إليها من قبل وزير البحث العلمى أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.. ويعكف المجلس حاليا على مراجعة وإعداد الصياغة النهائية للمواد الخاصة بالقرار.

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مصر 365