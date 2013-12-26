بالفيديو .. الأهلي يعبر الإنتاج بطعم ' المانجا '

تغلب الأهلي على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى للدوري الممتاز المصري.

سجل هدفي الأهلي عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 69 وأضاف عمرو جمال الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى ليتصدر بفارق الأهداف عن مصر للمقاصة.

واستعان الأهلي بخدمات لاعبه الشاب أحمد نبيل "مانجا" الذي ساهم في الهدفين بعدما تسبب في ركلة الجزاء وصنع الهدف الثاني.

وخاض الأهلي المباراة بدون ثمانية من عناصره الأساسية في غياب أحمد فتحي وحسام عاشور وسيد معوض وأحمد عبد الظاهر وشريف عبد الفضيل ووليد سليمان بالإضافة إلى أبو تريكة المعتزل ودومينيك الموقوف.

كما تعرض عماد متعب للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول بعد لعبه كرة بالكعب وخرج ليدخل الناشئ عمرو جمال بدلا منه. (شاهد اللقطة)

واستعان محمد يوسف بعدد من لاعبيه الشاب في التشكيلة الأساسية مثل أحمد نبيل مانجا ومحمود تريزيجيه ورامي ربيعة بالإضافة إلى عمرو جمال.

وبعدما فشل الأهلي في افتتاح النتيجة في الشوط الأول السلبي أمام دفاعات الإنتاج الحربي المتكتلة.

أسفر الضغط في الشوط الثاني عن ركلة جزاء من خطأ على عمرو فهيم حولها عبد السعيد بنجاح داخل الشباك.

وأضاف البديل جمال الهدف الثاني بعدما استغل عرضية مانجا الأرضية وحولها بنجاح داخل المرمى.

شاهد أهداف المباراة