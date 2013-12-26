أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. الأهلي يعبر الإنتاج بطعم ' المانجا '

Google+ Print
بالفيديو .. الأهلي يعبر الإنتاج بطعم ' المانجا ' بالفيديو .. الأهلي يعبر الإنتاج بطعم ' المانجا '

تغلب الأهلي على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى للدوري الممتاز المصري.

سجل هدفي الأهلي عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 69 وأضاف عمرو جمال الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى ليتصدر بفارق الأهداف عن للمقاصة.

واستعان الأهلي بخدمات لاعبه الشاب أحمد نبيل "مانجا" الذي ساهم في الهدفين بعدما تسبب في ركلة الجزاء وصنع الهدف الثاني.

وخاض الأهلي المباراة بدون ثمانية من عناصره الأساسية في غياب أحمد فتحي وحسام عاشور وسيد معوض وأحمد عبد الظاهر وشريف عبد الفضيل ووليد سليمان بالإضافة إلى أبو تريكة المعتزل ودومينيك الموقوف.

كما تعرض عماد متعب للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول بعد لعبه كرة بالكعب وخرج ليدخل الناشئ عمرو جمال بدلا منه. (شاهد اللقطة)

واستعان محمد يوسف بعدد من لاعبيه الشاب في التشكيلة الأساسية مثل أحمد نبيل مانجا ومحمود تريزيجيه ورامي ربيعة بالإضافة إلى عمرو جمال.

وبعدما فشل الأهلي في افتتاح النتيجة في الشوط الأول السلبي أمام دفاعات الإنتاج الحربي المتكتلة.

أسفر الضغط في الشوط الثاني عن ركلة جزاء من خطأ على عمرو فهيم حولها عبد السعيد بنجاح داخل الشباك.

وأضاف البديل جمال الهدف الثاني بعدما استغل عرضية مانجا الأرضية وحولها بنجاح داخل المرمى.

شاهد أهداف المباراة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر