منتخب مصر: سعداء بمستوى الأهلي والزمالك والإسماعيلي

أبدى الجهاز الفني لمنتخب مصر سعادته بمستوى الفرق في الجولة الأولى من الدوري الممتاز الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي، وخاصة فرق الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

وقال أسامة نبيه مدرب المنتخب لـFilGoal.com يوم الخميس: "كجهاز فني للمنتخب نرى أن الجولة الأولى كبداية مسابقة مستوياتها مبشرة".

وتابع "واضح أن المنافسة ستكون قوية ومشتعلة وهو ما ينعكس بالإيجاب على منتخب مصر".

ووضع الجهاز الفني للمنتخب قائمة لمتابعة مباريات الدوري الممتاز من المدرجات وتوزيع أفراد الطاقم على المواجهات.

وأشار نبيه "مستويات الأهلي والزمالك والإسماعيلي مبشرة، وهناك لاعبين نتابعهم عن قرب ولن نذكر الأقرب لأن شرط لانضمام اللاعب للمنتخب هو الاستمرار في نفس الأداء".

وأكد "سيكون هناك لقاء ودي مع منتخب قوي في شهر مارس المقبل".