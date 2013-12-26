يوسف: أبو تريكة مثل الخطيب وحسام حسن .. لن يتكرر

أكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي على صعوبة إيجاد بديل لمحمد أبو تريكة نجم الأهلي الذي قرر اعتزال كرة القدم.

وفاز الأهلي في أول مباراة محلية بدون محمد أبو تريكة أمام الإنتاج الحربي وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدفين نظيفين.

وقال يوسف لـFilGoal.com عقب اللقاء: "غياب أبو تريكة مؤثر بالتأكيد، هو لاعب قلما يأتي الزمان بمثله".

وأضاف "عندما رحل حسام حسن، ظل فترة طويلة للأهلي يبحث عن من يعوضه، ومن قبله محمود الخطيب .. وهو ما سيحدث مع أبو تريكة".

واعتزل أبو تريكة بعد إنهاء كأس العالم للأندية مع الأهلي مصابا، بعد مسيرة بدأها في موسم 2003/2004.