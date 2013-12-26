أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

يوسف: أبو تريكة مثل الخطيب وحسام حسن .. لن يتكرر

Google+ Print
يوسف: أبو تريكة مثل الخطيب وحسام حسن .. لن يتكرر يوسف: أبو تريكة مثل الخطيب وحسام حسن .. لن يتكرر

أكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي على صعوبة إيجاد بديل لمحمد أبو تريكة نجم الأهلي الذي قرر اعتزال كرة القدم.

وفاز الأهلي في أول مباراة محلية بدون محمد أبو تريكة أمام الإنتاج الحربي وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدفين نظيفين.

وقال يوسف لـFilGoal.com عقب اللقاء: "غياب أبو تريكة مؤثر بالتأكيد، هو لاعب قلما يأتي الزمان بمثله".

وأضاف "عندما رحل حسام حسن، ظل فترة طويلة للأهلي يبحث عن من يعوضه، ومن قبله محمود الخطيب .. وهو ما سيحدث مع أبو تريكة".

واعتزل أبو تريكة بعد إنهاء كأس العالم للأندية مع الأهلي مصابا، بعد مسيرة بدأها في موسم 2003/2004.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع