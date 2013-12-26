وكالات إعلانية تنذر "ماسبيرو" بسبب مباريات الدورى

كتب : انتصار حسني الخميس 26-12-2013 17:00

أكد مصدر في القطاع الاقتصادي ب "ماسبيرو" أن مسئولين في وكالة "صوت القاهرة للإعلان" والقطاع الاقتصادى تلقوا إنذارا من جانب عدد من الوكالات الإعلانية وضعت إعلاناتها على التليفزيون المصرى فى جميع مباريات الدورى المصرى، سواء قبل المباراة أو الإعلان على أسفل الشاشة أثناء المباريات، أو بين الشوطين، أو بعد انتهاء المباريات، حيث أنهم قاموا بالاتفاق على وضع هذه الإسبوتات الإعلانية على أساس أن جميع مباريات الدورى ستذاع حصريا على التليفزيون المصرى، ولن تعرض على أى قنوات فضائية أخرى، أما إذا قام "ماسبيرو" بتسويق البطولة لأى فضائيات خاصة، فإن سعر الإعلان سيختلف فى هذه الحالة".