أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

وكالات إعلانية تنذر "ماسبيرو" بسبب مباريات الدورى

Google+ Print
وكالات إعلانية تنذر "ماسبيرو" بسبب مباريات الدورى وكالات إعلانية تنذر "ماسبيرو" بسبب مباريات الدورى

كتب : انتصار حسني الخميس 26-12-2013 17:00

أكد مصدر في القطاع الاقتصادي ب "ماسبيرو" أن مسئولين في وكالة "صوت القاهرة للإعلان" والقطاع الاقتصادى تلقوا إنذارا من جانب عدد من الوكالات الإعلانية وضعت إعلاناتها على التليفزيون المصرى فى جميع مباريات الدورى المصرى، سواء قبل المباراة أو الإعلان على أسفل الشاشة أثناء المباريات، أو بين الشوطين، أو بعد انتهاء المباريات، حيث أنهم قاموا بالاتفاق على وضع هذه الإسبوتات الإعلانية على أساس أن جميع مباريات الدورى ستذاع حصريا على التليفزيون المصرى، ولن تعرض على أى قنوات فضائية أخرى، أما إذا قام "ماسبيرو" بتسويق البطولة لأى فضائيات خاصة، فإن سعر الإعلان سيختلف فى هذه الحالة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين

الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

8 الصبح - الباحث بجامعة النيل أحمد نصار يعرض إختراعه "كاميرا ذكية" لحل الأزمة المرورية بالشوارع

8 الصبح - الباحث بجامعة النيل أحمد نصار يعرض إختراعه "كاميرا ذكية" لحل الأزمة المرورية بالشوارع