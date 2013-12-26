تعليمات في "ماسبيرو" بوضع كلمة إرهابيين بجوار "الإخوان المسلمين"

كتب : انتصار حسني ورانيا محمود الخميس 26-12-2013 17:02

أصدر اتحاد الإذاعة والتليفزيون صباح اليوم قرارا إلي جميع رؤساء القطاعات والقنوات والإذاعات، بالتنبيه علي العاملين وخاصة المذيعين بتعميم لقب "إرهابيين" في أي أخبار تتم إذاعتها عن جماعة "الإخوان المسلمين"، وبحيث تكون جماعة "الإخوان الإرهابيين" وذلك في جميع البرامج ونشرات الأخبار في الإذاعة والتليفزيون، وحتي في التقارير الخارجية التي يتم تصويرها تمهيدا لإذاعتها لاحقا.

وقد أكد علي سيد الأهل رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصرى ل"الوطن" أن القنوات ستبدأ من اليوم في تنفيذ هذا القرار.