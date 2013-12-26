مسلسل آدم وجميلة يحصل علي المركز الثالث في قائمة أكثر 10 مسلسلات جماهيرية ونيران صديقة السابع

كتب : نجلاء ابو النجا منذ 16 دقيقة

حصل مسلسل آدم وجميلة في الحصول على المركز الثالث من بين أكثر 10 مسلسلات يتابعها الجمهور المصري حاليا، وذلك حسب احصاء لشركة "ipsos" .

مسلسل "آدم وجميلة" يعرض حاليا علي قناة النهار وهوبطولة "يسرا اللوزي، حسن الرداد، حسين الإمام، بثينة رشوان، ميار الغيطي، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض حصريا على قناة النهار من السبت للأربعاء في السابعة مساء .

تدور أحداث المسلسل حول "جميلة" الفتاة التي نشأت في بيت عمها، وبالرغم من فقدها لوالديها ونشأتها في بيت رجل حاقد مغرور يتملكه الطمع، وحب المال والنفوذ، إلا أنها تعلمت الصبر والحب والحنان، ولكن الأيام تبعدها عن "آدم" رفيق طفولتها الذي يجبره والده على الزواج من امرأة ثرية لتحقيق مصالحه، وأطماعه الشخصية، إلا أن الأقدار تجمعهما من جديد، ولكن صراع الأهل وطمعهم يحول بين ارتباطهما مرة أخرى.

وقبيل انتهاء عروضه احتفظ مسلسل "نيران صديقة" -الذي يعرض لأول مرة بعد رمضان على النهار- بالمركز السابع ضمن القائمة نفسها، المسلسل بطولة "منة شلبي، كندة علوش، رانيا يوسف، محمد شاهين، عمرو يوسف، ظافر العابدين"، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء تجمعهم علاقة صداقة قديمة، ومع توالي السنوات تحولت الصداقة إلى عداوة، وأحداث مربكة تهدد حياتهم ومستقبلهم جميعاً دون أن يعرفوا ما يحدث لهم.

جدير بالذكر أن شركة "ipsos" تعد ثالث أكبر وكالة أبحاث في العالم، مقرها العالمي في مدينة باريس، تأسست في عام 1975، ولديها مكاتب في 84 بلد على مستوى العالم.