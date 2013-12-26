بروتوكول بين محافظة الإسكندرية و"الأوقاف" لعمل أسواق للباعة الجائلين

اجتمع اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية مع ممثلين عن جمعية الباعة الجائلين بحى غرب ووسط والجمرك، لحل مشاكلهم، بحضور اللواء حسين رمزى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ورؤساء الأحياء والتنفيذيين بالمحافظة.

وبحث عقد بروتوكول بين محافظة الإسكندرية ومديرية الأوقاف لعمل أسواق تجارية بها باكيات لاستيعاب الباعة الجائلين وحل مشكلة ازدحام الشوارع، ومن المتوقع أن تكون تلك الأسواق بالمواقف التالية "سانت كاترين – المتحدة – السنترال – الخديوى – محطة مصر – كارموز".

ووافق المحافظ على إزالة عدد 6 أكشاك بحديقة المنشية، نظرًا لموافقته على إنشاء مول تجارى بجراج الاتحادية.