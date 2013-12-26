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بالصور.. استئناف أعمال تطوير محطة قطار بمطروح

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استأنفت أعمال إحلال وتجديد محطة السكة الحديد بمدينة مرسى مطروح، المتوقفة منذ ثورة يناير بسبب اعتراض أهالى المناطق المحيطة بخط السكة الحديد على وجود المحطة داخل المدينة، والمطالبة بنقلها إلى خارج المدينة بمنطقة سملا شرق المدينة بحوالى 10 كيلومترات.

وبدأت الشركة المنفذة فى هدم وإزالة مبانٍ ومنشآت المحطة، والإعداد لتفيذ مخطط إحلال وتجديد المحطة القديمة بشكل حضارى، وذلك من خلال قيام المعدات الثقيلة بهدم المظلات من على رصيف المحطة والبوابة الرئيسية، وجميع المكاتب وملحقاتها ونقل مخلفات الهدم من الموقع أولا بأول، تمهيداً لأعمال البناء والتطوير.

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