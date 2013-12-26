اتحاد الشغل التونسى يشدد على تشكيل حكومة مصغرة لا تضم وزراء العريض

شدد الاتحاد العام التونسى للشغل بتونس على ضرورة تشكيل حكومة مصغرة وغير متحزبة ولا تضم أى وزراء من الحكومة المؤقتة الحالية، وقال الأمين العام للاتحاد، خلال مشاركته فى مؤتمر الاتحاد الجهوى للشغل بتوزر اليوم الخميس "إننا نريد حكومة مصغرة تضم أعضاء غير متحزبين وتكون حكومة ورقة بيضاء لا تتضمن وزراء من الحكومة الحالية".

وبدأ العد التنازلى لاستقالة حكومة على العريض الحالية منذ أمس الأربعاء، إلى جانب المهلة المحددة لاستكمال باقى المسارات المضمنة بخارطة الطريق.

وبعد أشهر من المفاوضات المضنية توصل الفرقاء السياسيون إلى التوافق، ولو جزئيا، حول وزير الصناعة الحالى المهدى جمعة لرئاسة حكومة الكفاءات المقبلة التى تطالب بها المعارضة، لتشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما فى ذلك الإشراف على الانتخابات المقبلة.

وفور تشكيلها ستوضع الحكومة الجديدة على المحك لقياس مدى التزامها ببنود خارطة الطريق ومن بينها أساسا مكافحة الإرهاب والنهوض بالاقتصاد ودفع التنمية ومراجعة التعيينات الحزبية بالإدارة.

وقال العباسى "يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لمقاومة ظاهرة الإرهاب وإنجاح الانتخابات القادمة والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية ومراجعة التسميات كالولاة والمعتمدين، ولا يمكن إجراء انتخابات شفافة ورابطات حماية الثورة تهدد السياسيين وتشتغل لفائدة أجندات عدوة للثورة".