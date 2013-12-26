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الائتلاف السورى المعارض يدين توقيع اتفاق نفطى بين دمشق وموسكو

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الائتلاف السورى المعارض يدين توقيع اتفاق نفطى بين دمشق وموسكو الائتلاف السورى المعارض يدين توقيع اتفاق نفطى بين دمشق وموسكو

أدان الائتلاف السورى المعارض، الخميس، توقيع اتفاق للتنقيب عن النفط بين السورية وشركة روسية، معتبرا أن العقد مجرد تغطية لـ"مقايضة ثروات البلاد بالسلاح"، بحسب ما جاء فى بيان صادر عنه.

وجاء فى البيان "ندين فى الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية توقيع نظام الأسد عقداً للتنقيب عن النفط مع شركة سويوزنفتا غاز الروسية فى المياه الإقليمية السورية، ويعتبر هذا الفعل مقايضة لثروات البلاد الباطنية بسلاح روسى يقتل به الشعب السورى".

وأضاف البيان أن "توقيع الشركة الروسية أحد أهم عقود الطاقة فى المنطقة مع نظام مجرم فى ظروف توتر وقتال مستمر، يوضح أن الحكومة الروسية تقف وراء هذه الصفقة لتزويد النظام بمزيد من الأسلحة لقتل الشعب السورى".

وأكد الائتلاف أن الحكومة الروسية شريكة بالدم بالسورى، بدعمها لنظام الأسد، أكبر مصدر للإرهاب الدولى، مضيفا أن الشعب السورى فى حل من أى صفقات سلعتها النهائية القتل والدمار على يدى نظام الإرهاب.

وتم الأربعاء فى مقر وزارة النفط والثروة المعدنية فى دمشق التوقيع مع شركة "سويوزنفتا غاز" الروسية على أول اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز فى المياه السورية الإقليمية، ويعتقد أن هذه المياه تضم واحدا من أكبر الاحتياطات النفطية فى البحر الأبيض المتوسط، ويمتد العقد على مدى 25 عاما.

وستمول الحكومة الروسية مشروع التنقيب، وفى حال اكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، تسترد موسكو النفقات من الإنتاج، بحسب ما أوضح المسئولون السوريون.

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مصر 365

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