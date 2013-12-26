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قراقع: لم تتسلم فلسطين أسماء الأسرى الذين ستفرج إسرائيل عنهم

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قراقع: لم تتسلم فلسطين أسماء الأسرى الذين ستفرج إسرائيل عنهم قراقع: لم تتسلم فلسطين أسماء الأسرى الذين ستفرج إسرائيل عنهم

كد وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أن السلطة الفلسطينية لم تتسلم أي قائمة بأسماء الأسرى الـ26 الذين تعتزم إسرائيل الإفراج عنهم ضمن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال قراقع، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، ان "ما ينشر في الصحافة الإسرائيلية هي أخبار غير رسمية علينا التعامل معها بحذر حتى لا تحدث بلبلة في صفوف أهالي الأسرى".
> وأكد قراقع أن الإفراج عن الدفعة الثالثة من قدامى الأسرى سيتم بعد منتصف ليلة التاسع والعشرين من هذا الشهر، وسيقام لهم استقبال رسمي وشعبي بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادات الفلسطينية.

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مصر 365