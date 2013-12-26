"الطرق الصوفية": ندعم الدولة ضد الإرهاب.. وعلى المتطرفين أن يتعلموا صحيح الدين

كتب : ميشيل عبدالله منذ 27 دقيقة

أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية بيانًا بعد ظهر اليوم، أكد فيه دعمه الكامل للدولة في مواجهة الإرهاب الغاشم، والذي يحاول النيل من عزيمة المصريين ولكن كل محاولاته ستفشل، وذلك لرغبة جموع المصريين في تحقيق الاستقرار.

ووصف الدكتور عبدالهادي القصبي، التفجير الذي وقع اليوم بمدينة نصر، بالقرب من المدينة الجامعية لطالبات الأزهر بالغاشم، وأن مرتكبي تلك التفجيرات لا يتشرفون بأن يحملوا الجنسية المصرية، وأصبحوا بذلك أعداءً للوطن وللدين الإسلامي السمح، والذي يحارب تلك الأفكار المتطرّفة التي يروّجها البعض في سبيل كسب مكاسب سياسية على حساب أرواح المواطنين.

وأوضح القصبي، في بيانه، أن تلك المحاولات لن تعوّق مسيرة التقدم، وأن المصريين ماضون في تنفيذ خارطة الطريق ولو كره الكارهون.

ووجّه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ المشايخ، رسالة إلى قيادات تلك التنظيمات الإرهابية بأن عليهم أن يتعلموا الدين الصحيح، والذي نهى عن قتل النفس، وإيذاء قلوب المصريين ونشر الفزع لديهم.