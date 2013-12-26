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الجماعة الإسلامية: إعلان الإخوان جماعة إرهابية يهدد أمن البلاد ويزيد من انقسام الشارع

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الجماعة الإسلامية: إعلان الإخوان جماعة إرهابية يهدد أمن البلاد ويزيد من انقسام الشارع الجماعة الإسلامية: إعلان الإخوان جماعة إرهابية يهدد أمن البلاد ويزيد من انقسام الشارع

كتب : محمد مقلد منذ 18 دقيقة

استنكرت الجماعة الإسلامية، قرار المصرية بإعلان الإخوان جماعة إرهابية بشكل رسمي.

وقالت الجماعة الإسلامية فى بيان لها على موقعها الرسمى مساء اليوم "نحن نستنكر قرار حكومة الانقلاب بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وحظر جميع أنشطتها، رغم إجماع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي على عدم قيام جماعة الإخوان أو ممارستها لأية أنشطة أو أعمال إرهابية، وتحذر الجماعة الإسلامية من مغبة هذا القرار الجائر ومن خطورته الجسيمة على كافة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

وتابع البيان: "إن هذا القرار الظالم الذى اتخذته حكومة الانقلاب، فضلاً عن كونه قراراً يفتقر إلى المشروعية، فإنه يحمل أيضاً فى طياته آثاراً كارثية تؤثر سلبا على مستقبل البلاد وأمن وسلامة الوطن والمواطنين، فالقرار يعد قضاءً على ما تبقى من فرص حقيقية لحل الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها البلاد، ويعتبر إهداراً لدولة القانون والعدالة، ويؤسس للدولة البوليسية القمعية، حيث تغولت حكومة الانقلاب على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية، واغتصبت اختصاصاتهما الدستورية، كما أنه يكرس للسياسة الانتقامية والإقصائية، والتي يهدف منها لإقصاء وإبعاد التيار الاسلامي وفى القلب منه جماعة الإخوان المسلمين، عن الحياة العامة والسياسية، ويؤدى الى مزيد من الانقسام والاستقطاب بين طوائف الشعب، ويشعل من حدة الصراع والفوضى في الشارع المصري".

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