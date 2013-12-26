رفض معارضة شقيق “زكريا عزمي” وتؤيد حكم حبسه لتعديهم على خبراء الكسب غير المشروع

قضت اليوم الخميس محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار شريف نافع وأمانة سر ناصر عبدالرازق ,برفض معارضة يحيي حسين عزمي شقيق زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق ، وايدت الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة ألف جنيه ، وذلك لاتهامه بالتعدي والسب علي خبراء إدارة الكسب غير المشروع.

ترجع القضية لبلاغ تقدم به ثلاثة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وهم: أحمد محمد الصاوي وناهد عبداللطيف عبدالغني وناصر عيد محروس يتهمون فيه يحيي عزمي بالتعدي عليهم بالسب والضرب وذلك أثناء قيامهم بأداء وظيفتهم الموكلة إليهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال بفحص مقتنيات فيلا زكريا عزمي.

وذلك أثناء نظر قضية اتهامه بالكسب غير المشروع التي قضي فيها بالسجن والغرامة وأعادها النقض مرة أخري أمام دائرة جنايات جديدة.

أكد المجني عليهم أنهم تلقوا اتصالاً من المدعي عليه يحيي عزمي يفيد اعتذاره عما فعله ويطلب منهم استكمال المأمورية المكلفين بها فاستكملوها بالفعل.

تمت إحالة القضية إلي محكمة الجنح التي قضت غيابياً بحبس يحيي عزمي 3 أشهر وكفالة ألف جنيه, فقام المتهم بعمل معارضة علي الحكم .