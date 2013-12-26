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وزارة العدل : لن يضار صاحب منفعة أو مصلحة من مصادرة أموال الجمعيات

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وزارة العدل : لن يضار صاحب منفعة أو مصلحة من مصادرة أموال الجمعيات وزارة العدل : لن يضار صاحب منفعة أو مصلحة من مصادرة أموال الجمعيات

وزارة العدل

أنهت وزارة العدل المؤتمر الصحفي الدائر، حول الأموال المتحفظ عليها الخاصة بجماعة الاخوان .

و أكد المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، أن التحفظ تم بحكم قضائي واجب النفاذ، و أنه لن يضار صاحب منفعة او مصلحة جراء الحكم القضائي، و ستعود جميع المصالح لأصحابها كاملة .

كما وضح خميس، انه تم التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة التابعة 132 عضو من أعضاء جماعة الاخوان، و أيضا تم اللتحفظ على أرصدة مصرفية ووسائل نقل و سيارات، و بعض الأطيان الزراعية، وأسهم البورصة الخاصة بأعضاء الجماعة .

و أضاف خميس، أنه تم التحفظ على الأموال العقارية و السائلة و المنقولة 1054 جمعية خاضعة لجماعة الإخوان .

و في نفس السياق ذاته أوضح خميس، أن بعض الجمعيات التي تم مصادرة أموالها، ستظل تعمل و تؤدي خدماتها الخيرية، و التي كانت تمارسها قبل التحفظ، ولكن تحت إشراف وزارة التضامن، مضيفا ألى أنه تم التحفظ على 87 مدرسة من المدارس الإخوانية، وتم إدراجها لوزارة التربية و التعليم.

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