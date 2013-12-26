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بالصور.. “عتيق” يفتتح الدوري الرياضي لكرة القدم بين مراكز الشباب بسوهاج‎

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عتيق يفتتح الدوري الرياضي لكرة القدم بين مراكز الشباب بسوهاج

عتيق يفتتح الدوري الرياضي لكرة القدم بين مراكز الشباب بسوهاج

افتتح اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج اليوم الدوري الرياضي لكرة القدم بين مراكز الشباب بمحافظة سوهاج بمركز شباب مدينة سوهاج وبحضور أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة .

وألقي عتيق كلمة أعرب فيها عن أسفه وعزائه للشعب المصري عامة وقياداته شرطة وجيشاً وشعب الدقهلية خاصة علي ما جري من أحداث ارهابية تتصف بالخسة والندالة ، مؤكدا عزم الشعب المصري بكل فئاته التصدي لكل أشكال الإرهاب والتطرف والخيانة بكل حزم وحسم واول رد علي ذلك الاستفتاء علي الدستور بأعلي مشاركة وأعلي تصويت في تاريخه ليكون الرد القاطع علي كل المشككين والأرهابيين والمتآمرين أننا نسير علي الطريق المستقيم نحو مستقبل أفضل وحضارة جديدة لوطن الحضارات وطننا الغالي .

وأعطي إشارة بدء الدوري معبرا عن حبه للرياضة والرياضيين وأمله في أن يصعد من سوهاج العديد من الفرق التي تنافس جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية ، وأن يقدم الشباب السوهاجي المثل والقدوة وأن يرفع اسم مصر عامة وسوهاج خاصة في جميع المحافل الدولية والإقليمية .

كما شهد المحافظ المباراة الإفتتاحية لدوري مراكز الشباب والتي أقيمت بين مركز شباب مدينة سوهاج ومركز شباب طما علي ملعب ” الساحة الشعبية ” مركز شباب سوهاج والتي انتهت بفوز شباب سوهاج علي طما بنتيجة 2/0 ليحصد مركز شباب سوهاج أول 3 نقاط في الدوري .

يذكر أن طريقة اللعب بالدوري ذهاب وإياب كما أن الفائز الأول سيحصل علي مبلغ 100 ألف جنية والفائز الثاني 75 ألف جنية والثالث 15 ألف جنية فضلاً عن 1000 جنية لكل لاعب عن كل نقطة .

عتيق يفتتح الدوري الرياضي لكرة القدم بين مراكز الشباب بسوهاج

عتيق يفتتح الدوري الرياضي لكرة القدم بين مراكز الشباب بسوهاج

 

 

 

 

 

 

 

 

عتيق يفتتح الدوري الرياضي لكرة القدم بين مراكز الشباب بسوهاج

عتيق يفتتح الدوري الرياضي لكرة القدم بين مراكز الشباب بسوهاج

 

 

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