أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

أحزاب لبنانية: حكومة الأمر الواقع تؤدي إلى تدهور الأوضاع

Google+ Print
أحزاب لبنانية: حكومة الأمر الواقع تؤدي إلى تدهور الأوضاع أحزاب لبنانية: حكومة الأمر الواقع تؤدي إلى تدهور الأوضاع

كتب : أ.ش.أ الخميس 26-12-2013 17:24

حذرت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية القريبة من حزب الله، من أي تدهور بالوضع اللبناني سيكون نتيجة السير في تشكيل حكومة أمر واقع أو حكومة حيادية.

واعتبرت اللجنة في بيان لها اليوم، أن حكومة الوفاق الوطني التي تمثل جميع الأطراف الفاعلة وحدها القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار، ومجابهة مخاطر الإرهاب وحالة الشلل التي تعم مؤسسات الدولة.

وحذر البيان الرئيس ميشال سليمان، من الوقوع في الفخ الذي تنصبه قوى "14 آذار" لإبقاء لبنان ساحة مأزومة تعبث بها الجماعات الإرهابية التكفيرية، واعتبر البيان أن مسؤوليات رئيس الجمهورية الدستورية تفرض عليه تطبيق نص اتفاق الطائف، الذي يلزم بأن تكون تمثيلية تعبر عن الواقع النيابي والشعبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية