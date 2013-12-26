أحزاب لبنانية: حكومة الأمر الواقع تؤدي إلى تدهور الأوضاع

كتب : أ.ش.أ الخميس 26-12-2013 17:24

حذرت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية القريبة من حزب الله، من أي تدهور بالوضع اللبناني سيكون نتيجة السير في تشكيل حكومة أمر واقع أو حكومة حيادية.

واعتبرت اللجنة في بيان لها اليوم، أن حكومة الوفاق الوطني التي تمثل جميع الأطراف الفاعلة وحدها القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار، ومجابهة مخاطر الإرهاب وحالة الشلل التي تعم مؤسسات الدولة.

وحذر البيان الرئيس ميشال سليمان، من الوقوع في الفخ الذي تنصبه قوى "14 آذار" لإبقاء لبنان ساحة مأزومة تعبث بها الجماعات الإرهابية التكفيرية، واعتبر البيان أن مسؤوليات رئيس الجمهورية الدستورية تفرض عليه تطبيق نص اتفاق الطائف، الذي يلزم بأن تكون الحكومة تمثيلية تعبر عن الواقع النيابي والشعبي.