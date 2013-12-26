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اعتقال 4 مسلحين من تنظيم "داعش" بالعراق

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اعتقال 4 مسلحين من تنظيم "داعش" بالعراق اعتقال 4 مسلحين من تنظيم "داعش" بالعراق

كتب : أ ش أ الخميس 26-12-2013 19:03

اعتقلت قوات الأمن العراقية اليوم أربعة مسلحين ينتمون إلى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، في عملية إنزال جوي على معسكرهم في صحراء محافظة الأنبار، فيما فرضت القوات الأمنية حظرا للتجوال في قضاء راوة غرب المحافظة.

وقال مصدر أمني، إن قوة من الجيش العراقي نفذت عملية إنزال جوي على معسكر للقاعدة في صحراء المحافظة اعتقلت خلالها أربعة مسلحين ينتمون إلى تنظيم "داعش" كانوا يتحصنون بداخله، مشيرا إلى أن القوة ضبطت داخل المعسكر 20 سيارة رباعية الدفع، كانت قد اختطفت قبل أيام من الطريق السريع، فضلا عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة.

وعلى صعيد متصل، فرضت القوات الأمنية مساء اليوم حظرا شاملا للتجوال على سير المشاة والمركبات في عموم قضاء رواة غربي الرمادي مركز المحافظة حتى إشعار آخر، وقال المصدر إن قرار حظر التجوال اتخذ لأسباب أمنية طارئة.

وكان الطيران العسكري العراقي بحسب مصدر عسكري ، قد ألقى اليوم منشورات في صحراء الأنبار خير فيها المسلحين الموجودين في الصحراء بين الاستسلام للقوات العسكرية أو مواجهة الموت.

وأوضح المصدر أن إلقاء هذه المنشورات يأتي عقب تمكن الجيش من الإطباق على صحراء الأنبار من اتجاهاتها الأربعة وبدء العمليات العسكرية على حدودها مع محافظة نينوى.

يذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ الأحد الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في صحراء المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، وتشارك فيها قطاعات عسكرية تابعة للفرقتين السابعة والأولى من الجيش العراقي، وذلك على خلفية مقتل قائد الفرقة السابعة اللواء الركن محمد الكروي وعدد من الضباط والجنود أثناء مداهمتهم وكرا تابعا لتنظيم القاعدة في وادي حوران غرب المحافظة.

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